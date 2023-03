Emerycie, pamiętaj o wniosku! Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2023? Nie przegap!

Prawo do emerytury w tym roku może uzyskać nawet ponad 300 tysięcy Polaków. Oznacza to, że dla części z nich istnieje możliwość elastycznego wyboru czasu przejścia na emeryturę. W którym miesiącu najlepiej to zrobić? Kiedy możemy najwięcej zyskać? OTO SZCZEGÓŁY! >>>

Pixabay