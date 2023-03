Emerytura 2023. Okrągłe 5 tys. zł dla seniora. Dodatkowa emerytura - dla kogo konkretnie?

5 tys. złotych dla emeryta - komu przysługuje?

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej

– Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku ta specjalna emerytura dodatkowo wynosi: 4 944,79 zł brutto. Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku, począwszy od marca do lutego roku następnego. Seniorzy, którzy setne urodziny będą obchodzić od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku, otrzymają wyższe świadczenie niż w ubiegłym roku - w kwocie 5540,25 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 595,46 zł brutto – wyjaśniono.