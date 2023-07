Emerytura honorowa dla wybranych! Co to znaczy? Kto dostanie dodatkowe 5,5 tysiąca złotych? Ile to netto?

Specjalne honorowe emerytury ZUS przyznaje wszystkim osobom, które spełnią konkretny warunek. Ukończą 00 lat. Jest to szczególna emerytura, która jest wypłacana do końca życia. Co istotne, jest to świadczenie przysługujące wszystkim, również ludziom, którzy nie przepracowali nawet jednego dnia. Inaczej mówiąc, dostanie to każdy 100-latek, niezależnie od tego, jakie będzie jego świadczenie emerytalne.

Dla kogo świadczenie honorowe emerytalne i co to znaczy?

Z założenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalne świadczenie honorowe dopiero po ukończeniu 100 lat. Jest to świadczenie przewidziane wyłącznie ze względu na kryterium wieku. Co więcej, jest przyznawane dożywotnio. Co istotne, otrzymują je wszyscy 100-latkowie, niezależnie od tego, czy są ubezpieczeni w ZUS, czy też są spoza powszechnego systemu i pobierają świadczenia z MSWiA, MON czy KRUS.

Czy emerytura honorowa jest waloryzowana?

Emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł brutto i to już od 1 marca tego roku. W porównaniu do 2022 roku jest to wzrost o 600 złotych. Co zaskakujące, świadczenie nie podlega waloryzacji. Emerytura honorowa jest świadczeniem, które nie zmienia się w trakcie przyznawania i jego wysokość jest bazowa, określana na dzień setnych urodzin. Inaczej mówiąc, ile wynosiła bazowa kwota w dniu Twoich urodzin, tyle każdego miesiąca będziesz dostawać.

Jak otrzymać emeryturę honorową?

Co do zasady nie musimy składać wniosku do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze na siebie załatwienie formalności, choć należy zaznaczyć, że jest tu pewien wyjątek. Mowa o osobach, które nie mają uprawnienia do otrzymywania renty lub emerytury z żadnej instytucji. O nich ZUS nie ma informacji, więc muszą wpierw złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia. Mają takie prawo, ponieważ kryterium wieku jest jedynym, które rzeczywiście ma znaczenie w przypadku tego świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie?

Obecnie emeryturę honorową pobiera 2850 osób, co stanowi wzrost o 250 osób w stosunku do roku ubiegłego. Szacunki ZUS sugerują, że już za 20 lat będzie tych osób ponad 20 tys. Z kolei wstępne szacunki sugerują, że w 2060 roku może to być ponad 65 tys osób.

