Emerytura olimpijska. Ile będą dostawać nasi najlepsi sportowcy? To nie tylko Stoch i Kubacki!

Olimpijczycy w Pekinie - kto zyskał prawo do emerytury olimpijskiej na zimowych igrzyskach olimpijskich?

Czym jest emerytura olimpijska?

Z zasady emerytura jest efektem pracy przez całe życie. Stabilizacja finansowa w późnym wieku jest zagwarantowana dzięki ciężkiej pracy przez kilkadziesiąt lat. Otrzymanie emerytury jest możliwe po spełnieniu konkretnych kryteriów. Nie inaczej jest w przypadku emerytury olimpijskiej, która jednak nie wymaga takiego stażu pracy. Przede wszystkim dlatego, że sportowcy nie są w stanie tak długo zachować pełnej sprawności fizycznej. Należy jednak zaznaczyć, że jest to świadczenie pieniężne wypłacane zarówno medalistom igrzysk olimpijskich, jak i paraolimpiad oraz igrzysk olimpijskich osób niesłyszących.

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Główny cel emerytury olimpijskiej

Co do zasady celem emerytury olimpijskiej jest docenienie zarówno wysiłku oraz talentu, jak i wytrwałości sportowców, którzy dzięki swoim zmaganiom nie tylko osiągają sukcesy, ale również rozsławiają Polskę na arenie międzynarodowej. A ile wynosi taka emerytura?

Emerytura olimpijska - ile wynosi?

Podstawą wskazywania wysokości emerytury olimpijskiej jest kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika. Początkowym wskaźnikiem był mnożnik 1,4, choć obecnie jest to mnożone przez 1,8. W 2021 roku wysokość emerytury wynosiła 2 844,74 zł na rękę. Jednak wtedy obowiązywał niższy mnożnik. Obecnie sportowcy na emeryturze otrzymują świadczenie na poziomie 3657,52 zł netto.

Kto wypłaca emeryturę olimpijską? Te wymogi trzeba spełnić

Zgodnie z założeniami ustawy niezbędne jest zdobycie co najmniej jednego medalu zarówno igrzysk olimpijskich, paraolimpiady, jak i zawodów sportowych osób niepełnosprawnych. Uwzględniane są również zawody "Przyjaźń 84". Wniosek musi złożyć zainteresowany, choć decyzję o przyznaniu emerytury podejmuje minister sportu. Następnie to z kasy państwa są wypłacane środki. Należy przy tym podkreślić, że wystarczy zdobycie jednego medalu olimpijskiego. Co więcej, nawet osoba z kilkoma medalami otrzyma taką samą wysokość emerytury.