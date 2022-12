Emerytury 2023. Dorabiasz do świadczenia? W grudniu wchodzą w życie nowe limity progów dochodowych! Ile wynoszą? Zobacz!

Nowe limity dorabiania do emerytury: od kiedy?

Kto może dorabiać do emerytury bez limitu?

Być może nie wszyscy wiedzą, ale część osób dorabiających do emerytury obowiązują limity zarobków. Jeśli zostaną one przekroczone ZUS może nawet zawiesić wypłatę świadczenia. Od września limity zostały obniżone.

Podstawową regułą stawianą przez ZUS jest to, że otrzymywanie renty oraz emerytury w pełnej wysokości jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy miesięczna wartość zarobków nie przekracza 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. W skali od 70 do 130 procent przeciętnego wynagrodzenia wciąż można otrzymywać świadczenia emerytalne, jednak zostały one zmniejszone. Powyżej tej kwoty można jednak spodziewać się zawieszenia emerytury. O tym mówią przepisy ustawy o emeryturach i rentach z 17 grudnia 1998 roku.