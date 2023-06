Emerytury 2023 od listonosza. Nie odbierzesz już tak pieniędzy. Musisz mieć dowód! Zobacz, jakie są nowe przepisy Poczty Polskiej! wt

Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. W życie weszły jednak nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, by wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach. Co z tego wyniknie?