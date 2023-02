Emerytury 2023. Te przelewy czekają na seniorów. Nawet 7100 zł dodatkowo do emerytury!

Emerytury 2023. Ile wyniosą

Nie tylko sama waloryzacja emerytur będzie rekordowa, ale także fundusze, jakie zostaną przeznaczone na jej sfinansowanie. Z szacunków rządu wynika, że podwyżki świadczeń od marca do grudnia to koszt ok. 44,1 mld zł. To więcej, niż roczne wydatki na program Rodzina 500 plus. – Reagujemy na obecną sytuację gospodarczą na świecie i jest dla nas oczywiste, że świadczenia emerytów i rencistów muszą zdecydowanie rosnąć – mówiła w piątek 10 lutego minister rodziny Marlena Maląg.