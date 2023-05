Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska?

Emerytury 2024. Ile wyniesie waloryzacja?

Jak wynika z rządowych prognoz z przyszłym roku emeryci znów mogą liczyć na dwucyfrową waloryzację swoich świadczeń. Ta wyniesie co najmniej tyle, co inflacja – czyli ok. 12 proc.

Dla osoby mającej emeryturę minimalną oznacza to skok o 190 zł brutto. To nie wszystko – pewne są także wypłaty trzynastek. Taka dodatkowa wypłata wyniesie tyle, co emerytura minimalna, czyli ok. 1 tys. 778 zł brutto.

CO Z CZTERNASTKAMI I KTO MA SZANSĘ OTRZYMAĆ 5 TYSIĘCY? WIĘCEJ TUTAJ>>>