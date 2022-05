Emerytury będą przeliczane ponownie - kto na tym nie skorzysta? Nowe zmiany w tablicach GUS!

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Nowe tablice GUS

Zmiany te wpłynęły na podwyższenie niektórych emerytur, ale aby różnica została uwzględniona w wypłatach, seniorzy muszą złożyć specjalny wniosek. Nie każdy może to zrobić.

Główny Urząd Statystyczny co roku sporządza tablice dalszego średniego trwania życia. Na podstawie tych danych wyliczane są m.in. coroczne emerytury. Na początku pandemii tablice radykalnie zaczęły się zmieniać. Wzrosły zgony, a z miesiąca na miesiąc było ich więcej.

Wnioski o ponowne przeliczanie emerytur - kto może złożyć w 2022 roku?

Zasady co do tego, kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w 2022 roku nie uległy zmianie. Nadal prawo do tego mają osoby, które: