Emerytury od marca 2023. Gwarantowane 250 zł waloryzacji? Nie dla wszystkich! Kto ma szansę na dodatkowe pieniądze do świadczenia?

Emerytury 2023. Ile wyniesie waloryzacja?

Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, a jej skala zależy głównie od inflacji, która w ubiegłym roku była rekordowa. Ustawowo rząd musi je podwyższyć co najmniej o wskaźnik inflacji (za ubiegły rok przyjęto średnioroczną tzw. inflację emerycką) i ewentualnie o 20 proc. realnego wzrostu płac. Ten drugi komponent nie podniesie jednak dodatkowo świadczeń, bo w ubiegłym roku płace nie dogoniły inflacji i realnego ich wzrostu nie było.

Emerytury 2023. Tyle wyniesie minimalna emerytura

Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat).