Emerytury w Polsce od 53 lat? Oto założenia projektu! Kto może liczyć specjalną emeryturę? Oto zasady!

Emerytura stażowa - co to?

Aktualnie zasady korzystania ze świadczenia emerytalnego określane są przez ustawę z października 2017 r. Wtedy wiek emerytalny został obniżony - wcześniej, przez pewien czas wynosił on 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Oprócz osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego warunek nabycia prawa do comiesięcznego świadczenia pieniężnego stanowi także opłacanie składek w ZUS. Wbrew powszechnej opinii o prawie do emerytury nie decyduje natomiast staż pracy - ma on jednak znaczący wpływ na jej wysokość.

Emerytura stażowa miałaby wprowadzać spore zmiany: