Emerytury większe już od 1 lipca 2022! PIT obniżony do 12 proc. Jak dużo zaoszczędzą emeryci?

Rosnąca inflacja nie napawa optymizmem w szczególności, jeśli spojrzymy na wysokość emerytur. Jednak ostatnie zmiany w przepisach mają zaradzić temu problemowi. Już od 1 lipca będzie obniżony PIT do 12 procent. To zaś znajdzie swoje przełożenie na wysokości otrzymywanych emerytur. Ile zyskają na tym emeryci?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Rosnące koszty życia - problem niskich emerytur

Inflacja, która osiągnęła dwucyfrowy wynik, wpływa na życie każdego z nas. W praktycznym wymiarze oznacza to bowiem poważny wzrost cen. Szczególnie dotyka to emerytów, którzy w wielu przypadkach nie mają zbyt wysokich świadczeń. Dla nich nawet waloryzacja zdaje się nie pomagać. Więcej kosztują leki, żywność, a także koszty utrzymania. W odpowiedzi na ten problem postanowiono zmniejszyć podatek PIT na emeryturach z 17 do 12 procent. SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIA DLA TWOJEJ EMERYTURY ZNAJDZIESZ >>> TUTAJ <<<

Co ma rekompensować inflację?

Założeniem zmiany w oprocentowaniu podatku od emerytur jest zadbanie o to, aby emeryci realnie odczuli wpływ do kasy środków pieniężnych. W ten sposób ma być im zrekompensowane to, że jest wysoka inflacja i wzrastają koszty życia. W praktyce jednak nie każdy zyska na tym rozwiązaniu, a zwłaszcza nie osoby z najniższymi emeryturami.

Od lipca 2022 wyższe emerytury - obniżka PIT

Obniżka PIT oznacza, że emerytury powyżej 2 500 złotych będą objęte niższym podatkiem aniżeli wcześniej. Co za tym idzie, od tych emerytur zostanie odjęta mniejsza kwota pieniędzy. Nie będzie to jednak dotyczyło osób z emeryturami mającymi emerytury do 2 500 złotych. Wynika to z faktu, że one i tak nie są objęte podatkiem dochodowym, gdyż łącznie roczny dochód mieści się w kwocie wolnej od podatku (30 000 złotych). Takie osoby i tak realnie na rękę otrzymują 2 275 złotych, ponieważ płacą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Kto zyska na zmianach?

W praktyce na zmianach wprowadzonych przez rząd od 1 lipca zyskają osoby mające wyższe emerytury. Od każdej stawki będzie odliczane nie 17% a 12% podatku PIT. Co więcej, ustawa wejdzie w życie dopiero 1 lipca, czyli dopiero drugie półrocze 2022 będzie objęte zmianą. Teoretycznie. W praktyce bowiem zmiana ma być naliczona od 1 stycznia 2022 roku. To zaś oznacza, że zaliczki nadpłacone przez emerytów zostaną im zwrócone w ramach rozliczenia PIT.

Ile emeryci zyskają od lipca? ZOBACZ W GALERII!

Wyliczenia są podane na podstawie uproszczonych danych zakładających jednolitą wysokość emerytury przez cały rok i bez uwzględnienia ewentualnej waloryzacji oraz dodatkowych emerytur.

