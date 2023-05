Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Oto szczegóły!

Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Emerytury stażowe - dwa projekty w sejmie

Obecnie w sejmie znajdują się dwa projekty ustawy o emeryturach stażowych. W grudniu 2021 roku swoją ustawę złożyła partia NSZZ Solidarność, której jest to jeden z kluczowych postulatów. W podobnym czasie, bo 14 grudnia 2021 roku do sejmu trafił również projekt prezydencki uwzględniający inne progi zamiast wieku emerytalnego. Na czym dokładnie polegają oba postulaty? Co dokładnie znajdziemy w obu projektach? Wyjaśniamy to >>>W TYM MIEJSCU<<<

Emerytura stażowa 2023 - warunki projektu Solidarności

Podstawą tego projektu jest postulat wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę po przepracowanej określonej liczbie lat. Projekt NSZZ Solidarność zakłada, że w przypadku kobiet byłoby to 35 lat, a w przypadku mężczyzn 40 lat. Jednocześnie wymogiem byłoby również zebranie odpowiedniego kapitału emerytalnego. Musiałby on wynosić tyle, aby pokryć wartość minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku, co np. od 1 marca 2023 roku oznacza kwotę 1588,44 zł brutto. W praktyce więc taka opcja sprawiałaby, że wiele osób uprawnionych poszłoby na emeryturę już przed 60 rokiem życia. Przykładem może być kobieta rozpoczynająca pracę po osiągnięciu pełnoletniości. Dla niej momentem przejścia na emeryturę byłoby osiągnięcie wieku 53 lat. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wybór takiej emerytury nie byłby obowiązkowy. Tym samym każdy, kto chciałby pracować dłużej i powiększyć kapitał emerytalny, mógłby to zrobić.

Emerytura stażowa 2023. Jakie warunki zakłada projekt prezydencki?

Podobną opcję proponuje prezydent, tu jednak widoczne są drobne zmiany. Przede wszystkim byłyby wyższe progi uprawniające do emerytury stażowej. W przypadku kobiet byłoby to przepracowanie 39 lat, a w przypadku mężczyzn przepracowanie 44 lat. W praktyce jest to czas o 4 lata dłuższy niż propozycja Solidarności. Jednocześnie projekt ten obejmuje nie tylko samych ubezpieczonych w systemie powszechnym, ale również rolników.

Kolejne kroki do wprowadzenia emerytur stażowych

Obecnie oba projekty nie zostały przeprocedowane i brakuje oficjalnej decyzji w ich sprawie. Wiele jednak wskazuje na to, że już w tym roku będą podjęte konkretne kroki mające na celu faktyczne wprowadzenie emerytur stażowych. Już pod koniec grudnia 2022 roku premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że powstanie komisja specjalna do spraw emerytur stażowych. Co więcej, niedawno, bo 13 marca prezydent Andrzej Duda spotkał się z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotrem Ostrowskim. Spotkanie dotyczyło m.in. wzrostu wynagrodzeń, ale także emerytur stażowych.