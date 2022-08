Energę Manekina Toruń czeka sezon pełen wyzwań

W nadchodzącym sezonie Superligi będzie znacznie trudniej bo spadają aż cztery drużyny.

Niewątpliwie spadek aż czterech zespołów wymusił niejako na działaczach zakontraktowanie silniejszych zawodników. Wszystkie 14 zespołów ma w swoich składach obcokrajowców.

Poznaliśmy już składy wszystkich drużyn. Czy są jakieś niespodzianki w ruchach kadrowych?

Dla mnie nie ma niespodzianek. Najzamożniejsze kluby jak Grodzisk, Działdowo, a od pewnego czasu też i Bydgoszcz mają zakontraktowanych czołowych zawodników świata.

W oparciu o wiedzę jaką mamy na dziś, na co w tym zbliżającym się sezonie możemy liczyć przede wszystkim w rozgrywkach Superligi?

Mamy solidny zespół. Zaczynamy z „wysokiego C” z najsilniejszymi na ten moment zakontraktowanymi przez nas obcokrajowcami w składzie. Mam nadzieję na spokojny sezon, z dala od pozycji zagrożonych spadkiem. Liczę na awans do fazy play off.

Jak wygląda sytuacja w klubie Energi Manekina biorąc pod uwagę wszystkie poziomy rozgrywek?

Nasze zespoły występujące w rozgrywkach centralnych 1. ligi kobiet i 1. ligi mężczyzn zagrają w składach młodzieżowych. Dziewczęta powinny powalczyć o awans do Ekstraklasy kobiet, a odmłodzony skład chłopców ma za zadanie utrzymanie się na zapleczu Lotto Superligi. Ponadto zgłosiliśmy do rozgrywek drużyny w 2. lidze kobiet i 2. lidze mężczyzn po awansie z 3. ligi, w 3. lidze mężczyzn po awansie z 4. ligi oraz do 6. ligi i ligi młodzieżowej. To niewątpliwie spore wyzwanie dla klubu zarówno logistyczne jak i finansowe, jednak niezbędne do prawidłowego rozwoju naszych zawodników i funkcjonowania naszego ośrodka. Po krótkich

przygodach w dwóch nowych toruńskich klubach tenisa stołowego wrócili do nas nasi najmłodsi i najlepsi wychowankowie - Monika Sonnenberg i Jakub Krzyżanowski. To przede wszystkim ci zawodnicy muszą się ogrywać w rozgrywkach ligowych na odpowiednich dla nich szczeblach.

Konrad Kulpa nosił się z zamiarem zabiegu chirurgicznego przed nowym sezonem. Czy zdążył się wyleczyć?

Z tego, co mi wiadomo, zabiegu nie będzie. Konrad przyjął zastrzyki i na razie nic go nie boli.