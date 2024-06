Eurowybory 2024. Tak głosuje Toruń! Znamy frekwencję do g. 12. Czekamy na Wasze zdjęcia!

Eurowybory 2024 - frekwencja w Polsce i powiecie toruńskim do g. 12

Frekwencja w powiecie toruńskim do g. 12

Frekwencja w Polsce do g. 12

Zobaczcie, jak do g. 12 wygląda frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Eurowybory 2024. Czekamy na Wasze zdjęcia

W naszym materiale prezentujemy pierwszą fotorelację z głosowania w Toruniu. Jednocześnie zachęcamy Czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć z głosowania w eurowyborach. Stworzymy z nich oddzielny materiał. Fotografie można podsyłać na adres: [email protected]

Trwa cisza wyborcza. Jak długo potrwa?

W polskim systemie wyborczym cisza wyborcza obowiązuje na 24 godziny przed dniem głosowania. Rozpoczyna się dokładnie o północy przed dniem głosowania i trwa aż do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. W wypadku eurowyborów cisza wyborcza planowo potrwa do niedzieli, 9 czerwca do godziny 21:00. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej kandydatów.