Festiwal "Kontakt" w Toruniu. Ze spektaklami przyjadą światowej sławy reżyserzy

Do 7 czerwca podczas festiwalu "Kontakt" będzie można obejrzeć 13 tytułów, w tym pięć spektakli zagranicznych. W sumie odbędzie się 19 pokazów.

"Kontakt 2024" w Toruniu: z udziałem legendarnego artysty

> - Amerykański reżyser Robert Wilson to jeden z najważniejszych twórców teatralnych na świecie. Jest legendarnym artystą awangardowym, który otrzymał ponad 90 nagród i osiem doktoratów honoris causa. Był goszczony w Białym Domu, a wywiad z rnim przeprowadził sam Umberto Eco. Bardzo interesującą postacią goszczącą na "Kontakcie" będzie aktorka Czułpan Chamatowa, która była uwielbianą w Rosji gwiazdą kina i teatru. Ma na koncie 45 filmów, 30 spektakli, 30 nagród. Kiedy sprzeciwiła się inwazji Rosji na Ukrainę, została okrzyknięta zdrajczynią i musiała uciekać z kraju - mówi Marta Wudarska, rzeczniczka "Kontaktu".

"Festiwal "Kontakt" w Toruniu: na początek "Przemiana" Olivera Frijicia

Festiwal rozpocznie się w piątek 31 maja spektaklem "Przemiana" Lietuvos Nacionalinis Dramos Teatras z Wilna, na podstawie opowiadania Franza Kafki. Jego reżyserem jest Oliver Frljić, znany polskiej publiczności z głośnej "Klątwy" w Teatrze Powszechnym w Warszawie. "Przemiana" to historia człowieka zmienionego w owada. Pada w nim pytanie o granice naszego współczucia - jak i kiedy przestajemy dostrzegać w Innym człowieka?

Na tegoroczny "Kontakt" przyjedzie też łotewski reżyser Alvis Hermanis, wielokrotny laureat toruńskiego festiwalu. Tym razem zaprezentuje z Jaunais Rīgas teātris "Krainę głuchych". To romantyczny thriller o przyjaźni dwóch kobiet: głuchej tancerki Jaji i pracującej dla rosyjskiej mafii Rity.

W spektaklu "Invisibili" Compagnie 111 (Tuluza, Francja) i Teatro Biondo (Palermo, Włochy), inspiracją był XV-wieczny fresk zatytułowany "Triumf Śmierci". Reżyser Aurélien Bory dostrzegł w nim klucz do badań współczesnych niepokojów. Na potrzeby spektaklu wykonano replikę na gigantycznym płótnie, a cztery tancerki i śpiewak wiernie odtwarzają bohaterów obrazu.

Festiwal teatralny w Toruniu: w programie wyprawa do Bydgoszczy

Na festiwalu widzowie zobaczą również spektakl belgijskiego reżysera Luka Percevala "Pewnego długiego dnia" w wykonaniu Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. To autorska wersja dramatu O’Neilla, interpretowanego przez pryzmat współczesnej problematyki uzależnień.

Z kolei "Niepokój przychodzi o zmierzchu" (Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego) wyreżyserowany przez Małgorzatę Wdowik to wizualna opowieść o doświadczeniu straty oraz o jej odkładaniu się w ciele i wyobraźni. Łukasz Twarkowski pokaże "The Employees" (STUDIO teatrgaleria w Warszawie). W tym spektaklu pracownicy statku kosmicznego 6000, pod czujnym okiem tajemniczej Organizacji, eksplorują odległą planetę. Kto spośród nich jest człowiekiem, a kto podobnym do człowieka humanoidem?

W programie tegorocznego "Kontaktu" jest też wyprawa do Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, na spektakl o zmierzchu dyktatury rumuńskich przywódców, czyli "Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu" w reżyserii Wojciecha Farugi.