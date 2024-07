Festiwal Nada 2024 w Toruniu. Artur Rojek, Mrozu, The Dumplings i inni. Oto szczegółowy program. Po ile bilety?

Z okazji jubileuszu twórcy festiwalu przygotowali wyjątkową niespodziankę. Impreza mocno wychodzi w planer. W tym roku festiwalowa scena stanie na terenie Centrum Targowego Park przy Szosie Bydgoskiej. Kojarzycie to miejsce? To właśnie tutaj kręcono kilka lat temu m.in. zdjęcia do popularnego serialu TVN-u - "Lekarze"