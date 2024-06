Festiwal Smaków Świata przybył do Torunia. Co oferują wystawcy? Zobaczcie, jak było!

Festiwal Smaków Świata dla mieszkańców i turystów

Na Rynku Nowomiejskim pojawili się wystawcy, serwując mieszkańcom i turystom najróżniejsze potrawy. Rozpoczął się bowiem Festiwal Smaków Świata. Wydarzeniami towarzyszącymi są Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych. Przez cały weekend odwiedzający mają więc okazję spróbować nietypowych potraw. To uczta dla smakoszy różnorodnych kuchni. Jak widać, wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by posmakować zagranicznych dań wytwarzanych metodami rzemieślniczymi i poznać trochę innej kultury.

To tylko kilka z propozycji. Chętnych na spróbowanie dań z różnych zakątków globu nie brakowało. Pojawiły się osoby w różnym wieku. Festiwale kulinarne w Toruniu cieszą się popularnością już od wielu lat. To z pewnością nie była ostatnia okazja do posmakowania zagranicznego i tradycyjnego jedzenia. Zobaczcie w naszej galerii, jak było!