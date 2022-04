Majówka jest czasem wypoczynku, kiedy nie zawsze możemy sobie pozwolić na długie czekanie w restauracji lub samodzielne przygotowanie jedzenia. W związku z tym na mieście pojawiły się Food Trucki. Działają one od 10 do 21 od soboty do wtorku. Na Rynku Nowomiejskim zjemy więc wiele ciekawych i zróżnicowanych potraw. A co dokładnie? Zobaczcie w naszej galerii!>>>>>

Agnieszka Bielecka