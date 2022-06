For Nature Solutions Apator pokonał Fogo Unię Leszno. Torunianie zdobyli także bonus! [dużo zdjęć]

Jeszcze przed meczem wszystko wskazywało na to, że torunianie powinni wygrać. Szanse Fogo Unii drastycznie zmalały, gdy okazało się, że na Motoarenie zabraknie Janusza Kołodzieja i Piotra Pawlickiego. O ile za jednego z krajowych liderów można było zastosować zastępstwo zawodnika, o tyle przy absencji obydwu konieczne było wpisanie do składu dodatkowego juniora, Maksyma Borowiaka.

For Nature Solutions Apator wykorzystał osłabienie gości już w pierwszej serii, gdy zaliczył dwa podwójne zwycięstwa. Najpierw w trzecim wyścigu obu rywali pokonali Patryk Dudek i Paweł Przedpełski, a chwilę później ich wyczyn skopiowali Robert Lambert i Denis Zieliński. Mylili się jednak ci, którzy spodziewali się, że torunian czeka spacerek. Trener gości, Piotr Baron, robił co mógł, by Fogo Unia możliwie jak najdłużej pozostawała w grze. W leszczyńskiej drużynie punktowali właściwie tylko Jason Doyle i Jaimon Lidsey i Baron właśnie tę dwójkę starał się ustawiać ze sobą możliwie najczęściej. Gdy Australijczycy jechali parą, wtedy Fogo Unia odrabiała straty, gdy jechali ich koledzy, mecz pod kontrolą mieli torunianie.