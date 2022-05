For Nature Solutions Apator przedostatni w tabeli. Robert Sawina: "Nie szukajmy przyczyn problemów w torze"

- Tor mamy taki, jaki mamy, a nawierzchnia jest taka, jaka jest. Zawodnicy muszą zrozumieć, że nie możemy zmienić toru na nie wiadomo jaki, bo nawet gdyby to zrobić, to i tak byłyby pewnie rozbieżne zdania na ten temat. Nie możemy więc ciągle tłumaczyć problemów torem. Dla mnie to żadna droga, bo innego toru i innej nawierzchni mieć nie będziemy, a kiedy nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Powtórzę: nie szukajmy przyczyn problemów w torze. Proszę zwrócić uwagę na dwa istotne elementy: na juniorów, którzy na tę chwilę nie są w stanie pomóc seniorom, i na to, że jedziemy w czterech seniorów, a nie w pięciu. Startować w sześciu biegach w meczu, a w tylu jadą seniorzy, to nie to samo, co startować w pięciu. Zwróciłbym też uwagę na to, że przyjechała do nas na tę chwilę najsilniejsza drużyna. Wiem, że również są osłabieni, ale w Motorze są zawodnicy, którzy są bardzo dobrymi startowcami. Bardzo trudno z nimi rywalizować, jeśli chodzi o moment startowy - już na pierwszych metrach są o wiele lepsi w porównaniu z naszymi zawodnikami.