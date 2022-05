For Nature Solutions Apator przegrał w Lesznie. Kontrowersyjna decyzja sędziego!

To był ciekawy mecz, w którym nie brakowało walki i atrakcyjnych momentów. Na torze w Lesznie długo lepiej spisywali się torunianie, którzy dobrze startowali, a i na dystansie potrafili zyskiwać pozycje. Od piątego wyścigu For Nature Solutions Apator prowadził. Niestety, nie utrzymał tego prowadzenia do końca meczu.

Jak czas pokazał, najważniejszym - i zarazem bardzo kontrowersyjnym - momentem meczu okazał się wyścig 13., który rozgrywany był na raty. Piotr Pawlicki ostro zaatakował Patryka Dudka, a ten wywieziony pod bandę z trudem utrzymał się na motocyklu. Sędzia przerwał wyścig, co pozwalało przypuszczać, że widzi winę Pawlickiego, jednak po kilku minutach oglądania powtórek uznał, że bezpośredniego kontaktu między zawodnikami nie było. Z drugiego podejścia do feralnego biegu wykluczony został Dudek.