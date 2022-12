Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Nasz region dostał prawie 1,9 miliarda euro

- Jesteśmy jednym z pierwszych regionów w Polsce, który zakończył okres negocjacji, uzgodnień i wyczekiwań na ostateczną akceptację. Dziś wieńczymy sukcesem tę trwającą od dawna pracę. Mamy umowę zatwierdzającą nasz nowy program operacyjny, który teraz będzie się nazywał Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - powiedział marszałek Piotr Całbecki. - Dostaliśmy 1 mld 836 mln 106 tys. 331 euro. To są pieniądze, które już mamy, które już możemy wydatkować.

Boisko na Skarpie znów zadaszone. Co jeszcze nowego powstało na obiektach MOSiR?

Na co pójdą pieniądze?

Miliony z unijnych pieniędzy wydane będą na szeroko rozumiane inwestycje z zakresu ochrony środowiska - to walka ze smogiem, inwestycje w odnawialne źródła energii, nowoczesna gospodarka odpadami, zieleń w miastach i wiele kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Pieniądze pójdą także na rozbudowę infrastruktury drogowej - powstanie 14 nowych obwodnic m.in. Golubia-Dobrzynia, Więcborka czy Sępólna Krajeńskiego. 41 mln euro przeznaczonych zostanie na kolej - to zakup nowego taboru oraz rozwój linii kolejowych. Województwo chce inwestować także w pociągi napędzane wodorem. Szeroki strumieniem unijne fundusze popłyną też do przedsiębiorców, placówek naukowych, instytucji kultury. Wsparta zostanie turystyka i oddolne, lokalne inicjatywy. W programie są także inwestycje w służbę zdrowia.