Gdy kleszcz urwie się i zostanie w skórze psa - co zrobić Łukasz Lipiński

Kleszcze to powszechny problem u psów, zwłaszcza latem. Gęsta sierść czworonoga utrudnia zlokalizowanie szkodnika, co skutkuje tym, że kleszcz może się urwać podczas próby jego usunięcia. Gdy pasożyt utkwi w skórze psa i nie możemy go całkiem wyciągnąć, istnieją konkretne kroki, które należy podjąć, aby zapobiec infekcjom i potencjalnym problemom zdrowotnym.