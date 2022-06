Gdzie jest 15-letni Patryk z Brzozówki? Od rana poszukiwania na Wiśle - wspólne policji i WOPR

To już trzy tygodnie, jak Patryk wyszedł z domu i nie ma z nim żadnego kontaktu

- Syn wstał po 6.00 rano i wybierał się do szkoły. Zabrał ze sobą szkolny plecak i telefon komórkowy - jak zawsze. Z pokoju nie zabrał niczego, co wskazywać mogłoby np. na plan wyjazdu - mówi pan Dariusz.

Do szkoły jednak tego dnia Patryk nie dotarł. Zauważyła to już jego mama w dzienniku elektronicznym. Wiadomo - to przekazuje toruńska policja - że podobny do nastolatka chłopak widziany był około godziny 16.20 na moście im. Józefa Piłsudskiego. Potem właśnie pod tym "starym mostem" w Toruniu znaleziono plecak Patryka.