Gdzie jest 15-letni Patryk z Brzozówki? "Syn zawsze wracał do domu"

- Nie wiemy. Braliśmy i bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Jest nam ciężko, ale nie tracimy wiary. Patryk jest najmłodszym z naszych dzieci. Zawsze otoczony był szczególną uwagą. Nawet, gdy miał jakieś problemy, to zawsze wracał do domu - mówi pan Dariusz, ojciec nastolatka.

Co wydarzyło się 24 maja? "Pisał, że jest na dworze i wróci o 21"

- Syn wstał po 6 rano i wybierał się do szkoły. Zabrał ze sobą szkolny plecak i telefon komórkowy - jak zawsze. Z pokoju nie zabrał niczego, co wskazywać mogłoby na przykład na plan wyjazdu - mówi pan Dariusz.

Do szkoły jednak tego dnia Patryk nie dotarł. Zauważyła to już jego mama w dzienniku elektronicznym. Wiadomo - to przekazuje toruńska policja - że podobny do nastolatka chłopak widziany był około godziny 16.20 na moście im. Piłsudskiego. Potem właśnie pod tym mostem znaleziono plecak Patryka.