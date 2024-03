Gdzie jesteś, Kasiu? Poszukiwania Katarzyny Wojnarowskiej zaginionej w Elgiszewie przekazano do Warszawy

Co z zaginioną Kasią?

- Chcemy przekazać, że zostało zrobione i sprawdzone absolutnie wszystko, co możliwe. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju. Służby i organizacje ochotnicze wykonały 300 procent normy - podkreśla siostra zaginionej Katarzyny Wojnarowskiej w mediach społecznościowych. Dodając, że: "Robimy wszystko, co możemy. Szukamy. Czekamy".

W specjalnym poście siostra dziękuje też wszystkim, którzy pomagali i pomagają w poszukiwaniach. Lista jest naprawdę długa. To nie tylko policjanci, strażacy PSP i OSP, leśnicy, grupa poszukiwawcza Bizon z Solca Kujawskiego czy WOPR, ale także liczne organizacje poszukujące zaginionych, media, tysiące internautów . A wreszcie - sama Osada Karbówko w Elgiszewie. To tutaj właśnie ostatni raz widziana była 41-letnia warszawianka.

Zostawiła telefon i dokumenty. Wyszła z pokoju w Osadzie Karbówko i zaginęła

Osada Karbówko w Elgiszewie (gmina Ciechocin) położona jest blisko Drwęcy. To nie tylko hotel, ale i szeroka oferta rekreacyjna i gastronomiczna. Teren całego ośrodka jest rozległy, ale i jednocześnie dość gęsto usiany kamerami. Co widać na nagraniach z 28 stycznia? Kryminalni i śledczy nie zdradzają tego mediom - dla dobra postępowania.

Z tych samych powodów nie jest ujawniana treść zeznań, które złożył już mężczyzna. Ten, z którym 41-letnia warszawianka umówiła się w Elgiszewie. Co ważne, nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony służb, by brano pod uwagę wątek kryminalny. W sprawie nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów.