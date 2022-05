„Gdzie mieszka ojciec Rydzyk?” - czyli o co pytają turyści w Toruniu. Ich tajemnice zdradzają przewodnicy Sara Watrak

„To tędy jeździł tramwaj?” - pytają turyści, zwiedzając toruńską starówkę, która – przewodnicy nie ukrywają – zachwyca wszystkich. Co jeszcze zaskakuje przyjezdnych w naszym mieście? Co im się podoba, a na co narzekają? Opowiedzieli nam o tym toruńscy przewodnicy.