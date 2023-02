Gdzie w Toruniu założyć wkładkę antykoncepcyjną na NFZ?

Domaciczna wkładka antykoncepcyjna to jedna z metod zapobiegania ciąży. Wkładkę pacjentka kupuje sama, ale jej wprowadzenie i usunięcie finansuje NFZ. Docierają do nas jednak głosy, że w Toruniu założenie wkładki na NFZ graniczy z cudem. Niektóre przychodnie i gabinety odmawiają, choć powinny ten zabieg wykonać za darmo. Zapytaliśmy NFZ, co zrobić w takiej sytuacji.

Joanna Urbaniec / Polska Press/zdjęcie ilustracyjne