Głosowanie poza miejscem zameldowania. Jak i do kiedy zgłosić wniosek?

Dwa sposoby na złożenie wniosku

Każdy mieszkaniec Torunia, który nie jest tu zameldowany bądź osoba, która będzie przebywać w mieście w dniu wyborów, ma prawo oddać głos. Zostało już niewiele czasu na złożenie wniosku, by móc zagłosować poza miejscem zameldowania. Czas na to jest wyłącznie do 12 października. Warto pamiętać, że zmiana ta obowiązuje jedynie na czas nadchodzących wyborów. Każde następne będą wymagały składania kolejnych wniosków. Co należy zrobić, by zostać dopisanym do listy wyborców? Kroków jest kilka, w zależności od tego, czy wniosek zostanie złożony przez internet, czy w urzędzie.