Głosowanie poza miejscem zameldowania. Na złożenie wniosku zostały tylko 2 dni. O czym należy pamiętać? Katarzyna Kucharczyk

Polacy staną do urn już 15 października. Wielu z nich nie zrobi jednak tego w miejscu zameldowania. Zostały tylko 2 dni do złożenia wniosku o zmianę miejsce głosowania. Można to zrobić online bądź stacjonarnie w urzędzie. Sprawdziliśmy, jak wiele wniosków wpłynęło w Toruniu i spytaliśmy o to, o czym należy pamiętać.