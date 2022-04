Glutaminian sodu dodają do większości spożywczych produktów. Może Cię zabić!

Doprawianie potraw dla całej rodziny jest czymś naturalnym. Jednocześnie może być to niezwykle niebezpieczne. Jeśli doprawiasz jedzenie lub kupujesz gotowe potrawy, zazwyczaj gwarantujesz najbliższym świeżą dawkę trucizny. Jeden z najczęściej używanych dodatków to glutaminian sodu, który jest niebezpiecznym wzmacniaczem smaku. Jakie dolegliwości może powodować?

Doprawianie potraw dla całej rodziny jest czymś naturalnym. Jednocześnie może być to niezwykle niebezpieczne. Jeśli doprawiasz jedzenie lub kupujesz gotowe potrawy, zazwyczaj gwarantujesz najbliższym świeżą dawkę trucizny. Jeden z najczęściej używanych dodatków to glutaminian sodu, który jest niebezpiecznym wzmacniaczem smaku. Jakie dolegliwości może powodować?

Popularność wzmacniaczy smaku

Już od dawna producenci mieszanek przypraw i gotowych potraw starają się zadbać o jak najlepszy smak. W tym celu stosują dodatkowe substancje określane jako wzmacniacze smaku. Jednym z nich jest glutaminian sodu. W praktyce możemy go znaleźć niemalże wszędzie. Jednocześnie zapominamy o tym, że nadmierna ilość tego składnika może spowodować bardzo poważne problemy zdrowotne. Dolegliwości powodowane przez glutaminian sodu nie są jednak wystarczające, aby zerwać z tym dodatkiem do potraw?

Czym w ogóle jest glutaminian sodu?

Jest to substancja chemiczna określana jako sól sodowa kwasu glutaminowego. Odpowiada przede wszystkim za wzmocnienie smaku i zapachu w produktach spożywczych. Glutaminian sodu czasem jest oznaczany na opakowaniach symbolem E621. Choć jest to substancja dodawana, w wielu produktach żywnościowych występuje naturalnie. Możemy ją znaleźć w:

grzybach,

mięsie,

mleku,

parmezanie,

sosie sojowym,

owocach morza,

niektórych warzywach. Pomimo tego dodatkowe jego ilości są stałym uzupełnieniem wielu potraw, co ma wyraźnie wzmocnić smak i aromat dania.

W jakich potrawach i produktach znajdziemy glutaminian sodu?

Z zasady uznaje się, że dodaje się go do wysoko przetworzonej żywności. Glutaminian sodu zazwyczaj jest obecny w gotowych produktach. Wśród nich przede wszystkim królują: zupki chińskie,

chipsy,

kostki rosołowe,

gotowe fast foody,

gotowe dipy i sosy,

parówki,

wędliny. Co to oznacza? W praktyce możemy spotkać ten dodatek w praktycznie każdej potrawie, w każdym posiłku. Nietrudno więc spożyć zbyt dużą jego ilość. To zaś ma poważne dla nas konsekwencje.

Trucizna w postaci glutaminianu sodu? Dlaczego jest niebezpieczny?

Oficjalnie glutaminian sodu nie jest klasyfikowany jako substancja szkodliwa. Oznacza to, że jest zalegalizowany na terenie Unii Europejskiej pod kodem E621. Nie zmienia to jednak faktu, że składnik też przyczynia się do stanu nazywanego syndromem chińskiej restauracji. Spożywanie go wywołuje szereg przykrych konsekwencji i skutków ubocznych w postaci wzdęć i bólów brzucha. Glutaminian sodu jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, u których może wywołać zaburzenia pracy układu nerwowego. To może prowadzić również do wystąpienia reakcji alergicznych.

Syndrom chińskiej restauracji - kiedy po raz pierwszy opisano glutaminian sodu?

Zjawisko niepożądanego działania tej substancji opisano już ponad 50 lat temu. Glutaminian sodu został opisany w 1968 roku przez dr. Ho Man Kwoka. W liście do New England Journal of Medicine opisał on specyficzne objawy, które umieścił pod mianem syndromu chińskiej restauracji. Nazwa pochodzi od specyficznych konsekwencji jedzenia w chińskich restauracjach na terenie Stanów Zjednoczonych. W swoim liście naukowiec opisał m.in. drętwienie karku oraz ramion i pleców, a nawet kołatanie serca. Wskazując na wiele możliwych przyczyn, Kwok uznał, że najprawdopodobniej winny za to jest właśnie glutaminian monosodowy. Od tego czasu produkt ten stał się przedmiotem wielu badań na całym świecie. Nadrzędnym celem stało się zweryfikowanie, jak glutaminian sodu wpływa na zdrowie człowieka.

Objawy, jakie wywołuje spożycie glutaminianu sodu

Choć nie jest to związek korzystnie wpływający na człowieka, nie jest on uznawany za substancję niebezpieczną. Warto zauważyć, że głosy są podzielone i niektórzy chętnie uznaliby, iż glutaminian sodu jest substancją szkodliwą, a inni dopatrują się w niej korzystnego wpływu. Co do zasady wpływa on na receptory w naszym mózgu, a to może spowodować stres oksydacyjny. To zaś prowadzi do takich niepokojących objawów jak:

pobudzenie,

stres,

kołatanie serca,

rozdrażnienie.

Niepożądane reakcje po spożyciu wzmacniacza smaku

Spożycie zbyt dużej ilości glutaminianu sodu może wywołać określone reakcje organizmu. Wśród nich można wymienić nie tylko wspomniane wcześniej kołatanie serca, ale i: uczucie gorąca na twarzy i uszach, połączone z czerwienieniem się;

ból w klatce piersiowej,

mrowienie lub pieczenie na szyi, twarzy oraz w innych obszarach ciała,

nudności,

osłabienie lub wręcz pobudzenie - przede wszystkim objawy te pojawiają się nagle.

Jak pozbyć się objawów?

Na szczęście działanie glutaminianu jest zazwyczaj dość łagodne i samoczynnie zanika. Dlatego też nie wymaga to interwencji lekarza, choć należy pamiętać o tym, że niepokojące działanie mocniej dotyka dzieci.

Czego należy unikać?

Choć nadmiar glutaminianu oznacza nagłe pojawianie się przykrych objawów, które również szybko znikają, wciąż warto podjąć działania zmierzające do zaradzenia im. Najlepiej zrezygnować z potraw, w których jest on najczęściej obecny. Mowa tu o kuchni orientalnej, zupkach chińskich oraz innych potrawach instant. Powinniśmy również unikać używania mieszanek przypraw, które mają w składzie tę substancję.

