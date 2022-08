Gorąco Ci? Masz te objawy? To pierwsze oznaki udaru słonecznego

Optymalne temperatury dla organizmu - jakie są?

Na wstępie warto zaznaczyć, jaki przedział temperatur jest optymalny dla człowieka. Z zasady zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie temperatury są niekorzystne, powodują dyskomfort. Dlatego też człowiek najlepiej czuje się wtedy, gdy jest od 17 do 24 stopni C. Drobne różnice w górę lub w dół nie stanowią wielkiego problemu, jednak im bardziej oddalamy się od tych właśnie temperatur, tym gorzej. Jeśli doprowadzimy organizm do przegrzania się, może wystąpić tzw. udar cieplny. Czym się on charakteryzuje?