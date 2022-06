Gorączka krwawiących oczu coraz bliżej Polski! Jak leczyć gorączkę krymsko-kongijską? Oto objawy choroby przenoszonej przez kleszcze!

Gorączka krymsko-kongijska — co to za choroba?

Gorączka krwawiących oczu coraz bliżej Polski

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało badania, według których od października 2021 r. wykryto 153 nowych miejsc występowania kleszczy wędrownych (to właśnie te pajęczaki odpowiadają za gorączkę krwawiących oczu). Roztocza te pojawiły się w dużych ilościach w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, krajach bałkańskich oraz Turcji, Rosji i Ukrainie. Do tej pory ukraińskie ogniska bytowania kleszczy znajdowały się głównie na wschodzie kraju, jednak nieprzyjazne roztocza pojawiły się także w zlokalizowanym w pobliżu granicy z Polską obwodzie zakarpackim.