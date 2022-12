Gorycz wśród pracowników UMK w Toruniu. "Słabo zarabiamy, na święta nic nie dostaniemy"

Nie będzie świątecznych dodatków dla pracowników UMK

UMK to największy pracodawca w Toruniu. Rozgoryczeni są jednak nie tylko toruńscy pracownicy, ale także ci z bydgoskiego Collegium Medicum, które jest częścią uniwersytetu. - Już w ubiegłym roku pracownicy nie dostali żadnych dodatków na święta, a tłumaczone to było "odchodzeniem od tego zwyczaju, ponieważ jest taki trend". W tym roku rozgoryczenie pracowników jest jeszcze większe! Niestety, do tego zarobki w prestiżowej uczelni badawczej, jaką jest UMK, są bardzo słabe - mówi Igor Macakiewicz, w imieniu związków zawodowych.