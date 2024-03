Gotowanie ryżu w woreczku może być szkodliwe dla zdrowia - sprawdź dlaczego

Ryżowa pułapka w foliowych opakowaniach

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że ryż gotowany w foliowych woreczkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Głównym winowajcą jest bisfenol A (BPA), substancja chemiczna wykorzystywana do produkcji tych opakowań. BPA może przenikać do żywności podczas gotowania, co prowadzi do zaburzeń hormonalnych i zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym miażdżycy, cukrzycy typu 2 czy chorób nowotworowych.