Gotyckie mury odkryte na toruńskim bulwarze? Zasypie się, albo je zaleje...

Wygląda na to, że władze Torunia mają problemy z wyjaśnieniem i uporządkowaniem sprawy budowy parkingów w miejscu masowych grobów na Glinkach. Przypomnijmy, że w 2016 i 2017 roku, podczas budowy osiedla TTBS w miejscu dawnego obozu jenieckiego, zostały odkryte trzy masowe groby, w których znajdowały się szczątki około trzech tysięcy osób. Szczątki zostały ekshumowane, a ponieważ należały głównie do niemieckich jeńców z 1945 roku, przeniesiono je na niemiecki cmentarz wojenny pod Ełkiem.

Budowa osiedla w tym miejscu wzbudziła duże kontrowersje, władze miasta zdecydowały jednak, że inwestycja będzie kontynuowana. Prezydent zapowiedział jednak, że miejsca po grobach nie zostaną w żaden sposób zabudowane i będą to tereny zielone. Niestety, zieleń tam nigdy się nie pojawiła, za to niedawno rozpoczęła się budowa parkingu. Jak już wcześniej informowaliśmy, zaskoczony tym prezydent Zaleski polecił prace wstrzymać i sprawę wyjaśnić. Wspomniał o tym również podczas październikowego posiedzenia Rady Miasta.

Na Glinkach nikt niczego nie przeoczył?

Kryzys związany z budową osiedla pośród masowych grobów był w najnowszych dziejach Torunia pierwszą sytuacją angażującą toruńskie autorytety. Później pojawiły się kolejne spięcia, protesty i kolejne kierowane do władz miasta apele. Najnowszy wpłynął do przewodniczącego Rady Miasta na początku października dotyczy m.in. zachowania, wyeksponowania i dalszych badań reliktów kościoła, klasztoru oraz szpitala św. Ducha odkrytych na toruńskim bulwarze. Sygnatariusze apelują również o powołanie okrągłego stołu, przy którym siądą urzędnicy, archeolodzy, konserwatorzy, historycy oraz przedstawiciele zaangażowanych w bulwarowe wykopaliska społeczników, aby wybrać najlepsze rozwiązanie. Postulują oni m.in. nieznaczne przesunięcie jezdni tak, aby ominęła ona już odkryte fundamenty.

Społecznicy organizują okrągły stół w sprawie odkryć na bulwarze

Jakie plany ma Urząd Miasta?

Według naszych informacji, przesunięcie ulicy jest możliwe, a inwestor, czyli Urząd Miasta, posiada dokument to potwierdzający. Takie rozwiązanie najwyraźniej jednak nie jest brane pod uwagę. Podczas czwartkowej sesji dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Sławomir Wiśniewski przekonywał radnych, że o ekspozycji odkrytych murów nie może być mowy, ponieważ znajdują się one na terenie zalewowym. Miasto przeprojektowało przebieg podziemnych instalacji tak, aby przy ich układaniu nie niszczyć murów. Przebieg tych murów miałby zostać zaznaczony w terenie, poza tym miałyby się tam również znaleźć wizualizacje itp. Co więcej, jeden z kontrowersyjnych pawilonów miałby stać się czymś w rodzaju muzeum. Takie a nie inne rozwiązania dyr. Wiśniewski tłumaczył m.in. zaleceniami specjalistów. O to, kim są ci specjaliści, zapytał radny Bartosz Szymanski, jednak odpowiedzi się nie doczekał.