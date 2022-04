Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela w Szachach Błyskawicznych. Zakończył się siódmy turniej!

Sędzia zawodów o turnieju

-Za nami siódmy z dziesięciu turniejów. W Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela w Szachach Błyskawicznych powoli wchodzimy w decydującą fazę. Mamy zdecydowanego lidera, którym jest Paweł Flak z Płocka. Wydaje się, że sprawa zwycięstwa jest już rozstrzygnięta. Za plecami Pawła toczy się bardzo ciekawa walka o kolejne miejsca. Cieszy duża frekwencja oraz zainteresowanie turniejami, zawodników nie tylko z Torunia. We wszystkich rundach Grand Prix zagrało łącznie ponad 80 zawodników, a cały cykl wpisał się na stałe do toruńskiego szachowego kalendarza. Po licznych rozmowach, jakie odbywam z szachistami z naszego województwa, mogę stwierdzić, że wiele ośrodków szachowych zazdrości nam takiej imprezy. W trakcie zawodów można oprócz pogrania w szachy spotkać starych znajomych i porozmawiać z nimi niekoniecznie o szachach.

Numerem jeden jest obecnie Paweł Flak

- Do Hard Rock Pubu Pamela trafiłem całkiem przypadkowo. Wśród wielu różnych "tradycyjnych" turniejów w kalendarzu imprez szachowych natrafiłem na zawody organizowane w pubie. Innowacyjność pomysłu i ciekawość miejsca gry, tj. Hard Rock Pubu Pamela, okraszone chęcią rywalizacji z toruńskimi zawodnikami sprawiły, że zaświtał mi pomysł przyjrzenia się temu przedsięwzięciu na żywo. Do tego pomysłu udało mi się przekonać jeszcze kilku kolegów. I tak to się zaczęło.