Gwiazda Fame MMA prywatnie. Taki jest na co dzień Michał "Boxdel" Baron [zdjęcia]

Michał "Boxdel" Baron to jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu. 26-latek zaczynał jako youtuber, ale jego popularność wiąże się także ze sportem. "Boxdel" jest jednym z właścicieli Fame MMA, a do tego zawodnikiem tej popularnej freakowej federacji. Jego obecny bilans to jedno zwycięstwo i jedna przegrana. Jak na co dzień żyje "Boxdel"? Zobacz na kolejnych stronach jego prywatne zdjęcia ->>>>>Zobacz również:Iga Świątek prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiego tenisa [dużo prywatnych zdjęć]Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]

