Gwiazdy na On The Move Music Festival w Toruniu. Kto zagra? Program imprezy i ceny biletów

On The Move Music Festival. Kto zagra?

W piątek (12.07) na scenie wystąpi Smolasty, który w swojej twórczości łączy pop i rap. Za swój debiutancki album „Fake Love” otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii muzyki rozrywkowej. Do tej pory zgromadził na swoim koncie aż cztery diamentowe wyróżnienia, niemalże 30 platyn oraz szereg złotych płyt. W ostatnim czasie jego - zaśpiewany wspólnie z Dodą - utwór "Nim zajdzie słońce" gościł i nadal gości niemal we wszystkich stacjach radiowych. Na pewno go słyszeliście.