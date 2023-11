Gwiazdy żegnają się z Toruniem. Peter Dkinklage na gali zamknięcia EnergaCAMERIMAGE

Światowe gwiazdy na EnergaCamerimage

Wyróżniono także meksykańskiego operatora Rodrigo Prieto, autora zdjęć m.in. do takich filmów jak "Tajemnica Brokeback Mountain", "Milczenie" i "Irlandczyk". Nagrodę wręczono też Mandy Walker, operatorce nominowana do Oscara za film "Elvis".

Najlepsze filmy w Konkursie Głównym:

Złota Żaba: "The New Boy", zdj. Warwick Thornton, reż. Warwick Thornton Srebrna Żaba: "Hrabia", zdj. Ed Lachman, reż. Pablo Larraín Brązowa Żaba: "Biedne istoty", zdj. Robbie Ryan, reż. Yorgos Lanthimos

Najlepszy Film Polski:

Komedia romantyczna na koniec

Na zakończenie gali pokazano amerykańską komedię romantyczną pt. "She Came to Me" z udziałem Petera Dinklage oraz Joanny Kulig. W filmie zagrali też Anne Hathaway i Matthew Broderick.

