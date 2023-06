Idą upały! IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa kujawsko-pomorskiego

Bardzo wysokie temperatury będą panowały we wtorek i środę. Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia związane z upałem ma obowiązywać od 20 czerwca (od godziny 12) do 21 czerwca (do godziny 18).

Temperatura maksymalna w dzień miejscami osiągnie od 30°C do 32°C, a temperatura minimalna w nocy miejscami 18°C.

Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni dotyczy wszystkich powiatów naszego regionu.

Zgodnie z kilkudniowymi prognozami pogody można spodziewać się, że od czwartku będzie już nieco chłodniej, choć i wtedy temperatura w regionie może osiągnąć 27-28 stopni. W drugiej połowie tygodnia na termometrach zobaczymy około 24-25 stopni. Niewykluczone będą także burze.