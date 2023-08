Idą zmiany od nowego roku szkolnego. Czego nowego możemy się spodziewać się od 1 września 2023?

Wynagrodzenie za nadgodziny bez limitu

Według artykułu 35 (Karty Nauczyciela), nauczyciel mógł być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych. Jednak nie więcej niż jedna czwarta tygodniowego wymiaru godzin. Nowy przepis likwiduje te ograniczenia, dając elastyczność nauczycielom pracującym w różnych liceach.

Od nowego roku początek likwidacji Karty Nauczyciela

Wygląda na to, że w planach jest reforma systemu edukacji, której celem ma być wzmocnienie statusu zawodowego nauczycieli. Minister ogłosił, że likwidacja Karty Nauczyciela (KN) nastąpi w tym roku szkolnym. Kiedy to będzie? Na pewno nie we wrześniu.