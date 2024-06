Idę na wybory. Także dla zwierząt. Zachęca Agnieszka Szarecka, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Toruniu

W niedzielę, 9 czerwca w całej Polsce odbywać się będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Każdy z nas ma wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać nasze życie w Polsce i Europie. Nasz głos jest ważny, nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy na siebie zagłosować nie mogą i nie będą mogły nigdy – dla zwierząt. Poprosiliśmy Agnieszkę Szarecką, kierowniczkę toruńskiego Schroniska dla Zwierząt, o kilka słów o tym, dlaczego warto wziąć udział w zbliżających się wyborach.

– Musimy wiedzieć, że to, co będzie uchwalone w Parlamencie Europejskim, będzie miało na nas wpływ. Gdy staniemy przed wyborem partii i odpowiedniego kandydata, warto zainteresować się także postulatami dla zwierząt i sprawdzić, kto ma na sercu ich los. Bardzo często nie są to osoby z pierwszych numerów. Szukać ich trzeba raczej na końcu – podkreśla Agnieszka Szarecka. – Trudno jest jednak sprawdzić wszystkich po kolei, zwłaszcza że każdy z nas nie ma zbyt wiele czasu wśród codziennych obowiązków. Dlatego też powstała pewna ściągawka, którą stworzyła między innymi Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt. Warto tam zajrzeć i upewnić się, czy nasz kandydat chce działać dla zwierząt. I nie chodzi tu wyłącznie o koty czy psy. Trzeba spojrzeć na to szerzej, także na zwierzęta hodowlane i cały przemysł z nimi związany. Możemy mieć wpływ na to, w jakich warunkach będą trzymane, jak będzie wyglądał przemysł hodowlany i jaki oddziaływać będzie to też na nas.