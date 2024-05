Ile będzie zarabiał Paweł Gulewski jako prezydent Torunia?

W poniedziałek w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się porządek obrad pierwszej roboczej sesji Rady Miasta Torunia nowej kadencji. Moment to bez wątpienia historyczny, bowiem po raz pierwszy od dwóch dekad, w programie nie ma projektów przygotowanych przez Michała Zaleskiego. W poprzednich kadencjach to właśnie były prezydent był ich głównym autorem, zaś rola Rady w gruncie rzeczy polegała na przyjmowaniu tych projektów. Obserwatorzy toruńskiej sceny politycznej zaczęli się nawet zastanawiać, czy radni miejscy będą w stanie działać samodzielnie?

W piątek 17 maja minęło dziesięć dni od ślubowania wybranego na kadencję 2024-2029 prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. To okazja, by przypomnieć, jakie zmiany zapowiada on w mieście.

Ile będą zarabiali toruńscy radni?

Zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń od stawek diet obowiązuje automatyczne, 10-procentowe potrącenie za każdą nieobecność podczas sesji Rady Miasta lub obrad komisji.

Ile będzie zarabiał prezydent Torunia? To również mają w czwartek ustalić radni. Zgodnie z przepisami, zasadnicze wynagrodzenie prezydenta miasta do 300 tys. mieszkańców może wynosić do 10 770 złotych. Do tego jeszcze dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 3450 złotych. Prezydentowi przysługuje jeszcze dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę. Przyjmując wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej dopuszczanej wysokości i dodatki, miesięczne wynagrodzenie Pawła Gulewskiego wynosiłoby 19 670 zł brutto. Przypomnijmy, że po podwyżce w 2021 roku prezydent Michał Zaleski zarabiał miesięcznie 20 041 złotych brutto.