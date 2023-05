Ile kosztują znaczki z PRL? Warto je sprzedawać? To warto wiedzieć

Znaczki pocztowe cieszą się sporą popularnością już od dekad, a nawet wieków. Niektóre z nich stają się coraz droższe. Ostatnio można zauważyć spadek zainteresowania filatelistyką, nie zmienia to jednak faktu, że znaczki pocztowe z PRL-u, podobnie jak z innych okresów, mogą być niezwykle wartościowe. Po czym to poznać? Na co warto zwrócić uwagę?

Popularność zbierania znaczków

Zbieranie znaczków niegdyś było jednym z najpopularniejszych hobby. W czasach PRL-u zajmowało się tym nawet kilkaset tysięcy osób. Choć obecnie nie jest to tak popularne, wciąż wiele starszych osób może mieć w swoich zbiorach wyjątkowe i niezwykle cenne znaczki pocztowe.

Czy znaczki pocztowe z PRL-u są popularne?

Mniejsza popularność znaczków pocztowych jest zauważalna, nie zmienia to jednak faktu, że niektóre zbiory mogą być warte kilkaset złotych, a nawet kilka tysięcy złotych. Za wyjątkowe i bogate zbiory kolekcjonerzy są skłonni zaoferować spore sumy.

Dlaczego warto przejrzeć swoje zbiory?

Wiele znakomitych zestawów, zbiorów znaczków pocztowych może leżeć w zapomnieniu w piwnicach i na strychach. Zabezpieczone w klaserach czekają na odnalezienie. Warto przejrzeć swoje domowe zbiory, bo może się okazać, że akurat my mamy najcenniejsze okazy. Zamiast wyrzucać je, gdy zabraknie nam miejsca, lepiej wystawić je na sprzedaż!

Kto zajmuje się wyceną znaczków?

Na początku ze zbiorem możemy pójść do ekspertów zajmujących się filatelistyką. Zwrócą oni uwagę na stan zachowania znaczków i poinformują o wartości rynkowej. Jeśli nie chcecie w ciemno wystawiać zasobów na sprzedaż, udanie się do eksperta jest najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej, jeśli mamy znaczki niestemplowane, choć przykład rekordzistów pokazuje, że nie jest to wymóg konieczny.

Od czego zależy wartość znaczków pocztowych?

Co do zasady można wymienić kilka kluczowych walorów znaczków pocztowych. Są one uwzględniane przy określeniu wartości danego znaczka pocztowego lub też zbioru znaczków. Co jest brane pod uwagę? Najważniejsze rzeczy to:

Unikatowość znaczka - im bardziej nietypowy i rzadszy, tym cenniejszy;

Błędy w druku - nawet w przypadku dużych nakładów zdarzają się błędy - to wpływa na unikatowość znaczka i podbija jego wartość;

Popularność, popyt - niektóre okazy są szczególnie wartościowe w oczach kolekcjonerów, wiec chętniej będą uczestniczyć w różnego rodzaju aukcjach;

Stan zachowania - zniszczony znaczek pocztowe nie będzie miał dużej wartości nawet wtedy, gdy jest rzadki. Oczywiście, trudno oczekiwać idealnego zachowania w przypadku bardzo starych okazów, ale niemal zupełne zniszczenie jest niewskazane;

Nakład - im więcej takich samych znaczków na rynku, tym niższa ich wartość. Ewentualnym odstępstwem od reguły może być np. pojawienie się nietypowego błędu w druku.

Polski znaczek sprzedano za tysiące złotych!

Ten okaz pochodzi jeszcze z XIX wieku. Mowa o wprowadzonym do obiegu w Królestwie Polskim znaczku "Polska numer 1" 1 stycznia 1860 roku. Na aukcjach internetowych zbiera on kwoty od 500 złotych... aż do 15 tysięcy złotych! Dokładna kwota zależy zazwyczaj od tego, w jakim jest on stanie. Co ciekawe, ponad 13 lat temu sprzedano zestaw znaczek "Polska numer 1" oraz list, na którym był on naklejony... Za około 24 tysiące złotych!

Chcesz sprzedać zbiór znaczków pocztowych? Wystaw go na aukcję!

Nie chcesz lub nie możesz udać się do specjalisty, który dokonałby wyceny? Postaw na aukcje internetowe. W przypadku popularniejszych znaczków przy sprzedaży detalicznej raczej nie powinieneś spodziewać się dużych kwot... A czasem i jakichkolwiek chętnych. Jeśli jednak masz gorętszy okaz, rzadki znaczek pocztowy z PRL-u, sumy mogą być o wiele wyższe. Dobrą opcją jest również wystawienie całego zbioru znaczków. Za klaser można czasem dostać nawet kilkaset złotych.

