Ile wynosi stawka za pracę w nocy? Przeanalizowaliśmy bonusy za nocne zmiany

Praca w nocy - należy się wyższa stawka

Specjalny dodatek za pracę w nocy ma być rekompensatą wynikającą ze zwiększonej uciążliwości pracy w trybie nocnym. Z założenia należy się on wszystkim pracownikom, którzy wykonują pracę w tym trybie. Jest to on wymagany zarówno wtedy, gdy jest to praca w porze nocnej wykonywana stale, jak i w przypadku pracy w porze nocnej , wykonywanej okazjonalnie.

Kiedy jest pora nocna?

Udowodnienie pracy w nocy

W przypadku sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą o to, czy praca jest w nadgodzinach lub (oraz) w porze nocnej, to pracownik musi udowodnić ten fakt.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Ile otrzymasz dodatku za pracę w porze nocnej w 2023 roku?

Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej stanowi wysokość 20% stawki godzinowej związanej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Oznacza to, że przy określeniu dokładnej stawki w każdym miesiącu konieczne jest zdefiniowanie dwóch rzeczy:

Wysokości stawki minimalnej; Liczbę godzin pracy z danego miesiąca.

W pierwszej kwestii jest to o tyle proste, że minimalne wynagrodzenie za prace od 1 stycznia tego roku wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca wynosić będzie już 3600 złotych. I na lipiec oraz kolejne miesiące to właśnie ta kwota jest podstawą, od której oblicza się wynagrodzenie. Jak to się dokładnie robi? Trzeba wziąć kwotę (3600 zł), podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, a następnie trzeba to pomnożyć przez 20%. To daje nam wysokość dodatku za 1 godzinę pracy przepracowaną w danym miesiącu.