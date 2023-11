Ile zapłacimy za prąd w 2024 roku? Zapowiedzi są niepokojące. Prąd będzie bardzo drogi? Te podwyżki są gigantyczne!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki otrzymał już wnioski od sprzedawców energii elektrycznej. To właśnie tam wskazują oni, za ile chcą sprzedawać prąd dla domów. Na bazie wniosków ustalone zostaną ceny prądu dla gospodarstw domowych na 2024 rok. Według wstępnych informacji wiemy, że taryfy mają być wyższe nawet o 100 procent i więcej! Gigantyczny wzrost cen prądu 2024 odczują dotkliwie Polacy. Na co powinniśmy się szykowac?

Dostawcy energii przedstawiają taryfy do zatwierdzenia

Obowiązek składania wniosków do regulatora cen energii elektrycznej URE mają cztery koncerny kontrolowane przez Skarb Państwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE);

Enea;

Tauron;

Energa (Grupa Orlen). Koncerny te miały czas na złożenie dokumentów do końca października i zrobiły to w terminie. O jakie stawki wnioskowały? Co wiadomo na ten moment?

Ceny za MWh 2024 - tyle zapłacimy w przyszłym roku? To podwojenie cen!

Oficjalne informacje nie zostały podane do wiedzy publicznej, ale pewne informacje podaje Business Insider. Według portalu na wnioskach znalazły się ceny wynoszące nawet 900 zł/MWh. To zawrotna kwota, która jeśli się potwierdzi, będzie oznaczała wzrost opłat Polaków wynoszących nawet 100-120 procent w stosunku do obecnych opłat. Inaczej mówiąc, obecne stawki mogą ulec nawet podwojeniu!

Taryfy za prąd 2024 niższe niż za 2023? Dlaczego możemy zapłacić więcej?

Same koncerny unikają wypowiedzi na temat konkretnych cen, wskazują jednak na to, że omawiane taryfy są... niższe niż za 2023 rok. I jest to prawda. Jak to możliwe? Oficjalnie w 2023 roku taryfy dla gospodarstw domowych wynosiły od 1057 do 1130 zł/MWh. Jak to więc możliwe, że płaciliśmy około 414 zł/MWh? W tym czasie wysokie taryfy nie były widoczne, ponieważ ceny prądu zostały zamrożone. Koncerny sprzedające prąd otrzymywały rekompensatę od państwa - ostatecznie więc państwo dokładało się do opłat gospodarstw domowych.

URE obniży ceny prądu?

Wiele wskazuje na to, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zdecydować się na dokonanie korekty oczekiwań koncernów. Niemal każdego roku ta korekta przebiega w dół. Firmy sprzedające prąd mają jednak nadzieję na to, że utrzymają taryfy na wysokości ponad 800 zł/MWh. Jeśli będzie to szło w parze z tarczami ochronnymi, które mógłby wprowadzić nowy rząd, Polacy nie odczują gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej.

Z czego wynikają wysokie ceny za energię elektryczną?

Obecnie energia na giełdzie jest bardzo wysoko notowana. Na jej ceny wpływają:

Drogi węgiel - podstawa polskiej energetyki;

Wysokie koszty emisji CO2;

Wyższe koszty działalności spółek.

Nawet o 70% wyższe ceny za prąd?

Według innych alarmujących doniesień ceny energii mogą wzrosnąć nawet o 70 procent i więcej. Tak twierdzi w rozmowie z TVN24 Paulina Grądzik, ekspertka do spraw energetyki i legislacji Konfederacji Lewiatan. Ostateczne ceny na 2024 rok jednak poznamy dopiero w grudniu.

Cena energii to dopiero połowa rachunku?

Cena energii elektrycznej stanowi około połowy rachunku za prąd. Na nim widzimy bowiem również: Koszty dystrybucji (dostarczenia energii do budynku);

Szereg opłat - m.in. mocową czy OZE, Stąd też założenie, że nawet przy powyższych liczbach ostateczny wzrost rachunku za prąd w rzeczywistości wyniesie około 60-70 procent w stosunku do tego, ile płacimy obecnie.

Średnia cena energii elektrycznej w ubiegłych latach

W galerii przedstawiamy zestawienie cen za energię elektryczną (cena w zł/kWh) w ubiegłych latach, począwszy od 2012 roku, które opublikował URE. Żródło:

Business Insider [Dostęp: 03.11.2024]

Finanse.wp.pl [Dostęp: 03.11.2024]