Ile zarabia się w bankach na tych stanowiskach? Zobacz najlepiej płatne zawody w branży bankowej. Te kwoty motywują do zmiany branży?

Praca w bankowości, rodzaje stanowisk i płaca

Na jakim stanowisku w banku zarabia się najwięcej

Jeśli jesteś zainteresowany karierą w bankowości i chcesz osiągnąć najwyższe zarobki, powinieneś zastanowić się nad pracą na stanowisku administratora systemów IT. Ci specjaliści odpowiedzialni są za utrzymanie infrastruktury IT banku, a ich praca jest kluczowa dla zapewnienia płynności operacji bankowych. Administratorzy systemów IT mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Najwięcej zarabiają w działach IT

W branży bankowej to specjaliści IT są często najbardziej cenieni i wynagradzani. Oprócz administratorów systemów IT, także analitycy baz danych, specjaliści ds. big data i analitycy biznesowi mogą liczyć na atrakcyjne zarobki. Analitycy biznesowi zajmują się analizą danych finansowych i opracowywaniem strategii banku, co stanowi kluczową funkcję w tym sektorze. Z kolei specjaliści ds. big data zajmują się przetwarzaniem ogromnych ilości danych, co jest niezwykle istotne w erze cyfrowej. Ich wynagrodzenia mogą sięgać kilku dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.