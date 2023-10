Do sytuacji odniósł się już przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej na przedpołudniowej konferencji prasowej.

- Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu. Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu wyborczym to chce głosować. Dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację - podkreślił Sylwester Marciniak.